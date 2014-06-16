До закладів освіти Києва було влаштовано 292 дитини зі сходу України та Криму

До закладів освіти Києва було влаштовано 292 дитини зі сходу України регіонів та Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Київської міськдержадміністрації – керівник апарату КМДА Оксана Долінська на засіданні в КМДА.

«До закладів освіти Києва влаштовано 292 дитини зі східних регіонів та Криму. В дошкільні навчальні заклади влаштовано 55 дітей з цих регіонів. Переведено до шкіл столиці 226 осіб, з них 29 закінчили 11-й клас й отримали атестат про освіту. Таким чином, зараз у загальноосвітніх закладах Києва навчаються 197 дітей зі східних регіонів та Криму», - поінформувала Долінська.

Загалом щодо ситуації в навчальних закладах міста вона повідомила, що станом на 1 червня до перших класів подано понад 24 тис. заяв або 91% від загальних прогнозованих показників майбутніх першокласників. З 3 червня триває ЗНО, у якому беруть участь 13 тис. 116 випускників або майже 95% від загальної кількості.

За словами Долінської, за попередніми планами, цього року передбачається відновити діяльність 12 дошкільних закладів на 1 тис. 50 місць та 70 непрацюючих груп на 1 тис. 400 місць.

У мережі дошкільних навчальних закладів нараховується 95 непрацюючих дошкільних закладів, з них 61 – комунальної власності, 34 – відомчі дошкільні, які не використовуються за призначенням і не вилучені з обігу.

У столиці дошкільну освіту отримують 106,6 тис. дітей. У 2014-2015 навчальному році потребують влаштування у дитсадки більше 38 тис. дітей, з них може бути охоплено комунальною мережею лише 30 тис. дітей, решта - без місць у комунальних закладах.