У Донецькій області продуктами харчування забезпечені всі міста і райони

У Донецькій області на даний час продуктами харчування забезпечені всі міста і райони.

Про це УНІАН повідомили в департаменті економіки Донецької облдержадміністрації.

Так, за даними райдержадміністрацій і виконкомів міськрад, продукти першої необхідності підприємствам роздрібної торгівлі надходять вчасно і є в достатньому асортименті і кількості.

Магазини в містах і районах працюють у штатному режимі, але на деяких територіях графік роботи змінюється у разі проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, на даний час на території Донецької області проходить активна фаза антитерористичної операції.