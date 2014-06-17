У Донецькій області продуктами харчування забезпечені всі міста і райони
08:58, 17 червня 2014Новини регіонів
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Продукти першої необхідності підприємствам роздрібної торгівлі надходять вчасно і є в достатньому асортименті і кількості
Фото: УНІАН
У Донецькій області на даний час продуктами харчування забезпечені всі міста і райони.
Про це УНІАН повідомили в департаменті економіки Донецької облдержадміністрації.
Так, за даними райдержадміністрацій і виконкомів міськрад, продукти першої необхідності підприємствам роздрібної торгівлі надходять вчасно і є в достатньому асортименті і кількості.
Магазини в містах і районах працюють у штатному режимі, але на деяких територіях графік роботи змінюється у разі проведення АТО.
Як повідомляв УНІАН, на даний час на території Донецької області проходить активна фаза антитерористичної операції.
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