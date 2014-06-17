У Донецькій області водопостачання лишається невирішеною проблемою

Про це УНІАН повідомили департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, перебої з водою все більше відчуваються: у Добропіллі - у багатьох селищах вода повністю відсутня; в Докучаєвську до водопроводів підключена технічна; в Вугледарі відсутня питна вода, технічну підвозять; в Харцизьку припинено водопостачання; у Волноваському районі вода відсутня повністю. Серед населених пунктів виділено 11 точок, куди відбувається підвіз води вранці і ввечері, зазначили в ОДА.