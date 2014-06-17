У Чернігові військовий госпіталь готовий оперувати до 40 поранених із зони АТО в день

Про це УНІАН повідомили у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

За словами начальника військового госпіталю полковника медичної служби Олександра Слєсаренка, за останні кілька місяців у госпіталі введено у дію три нові операційні. Одну з них капітально відремонтовано, ще дві – створено з нуля. Операційні оснащені сучасним обладнанням: апаратами для штучної вентиляції легень, анестезіологічними приладами, спеціальними лампами та новими операційними столами.

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"Відтепер за один день ми можемо прооперувати від 20 до 40 поранених військовослужбовців, а в екстремальних умовах – й до 50 осіб. Із новим обладнанням та кваліфікацією наших хірургів, серед яких і учасники бойових дій в "гарячих" точках, можна стверджувати – вони зроблять усе, аби врятувати життя українських військових, – наголосив Слєсаренко.

Кошти для оновлення військового госпіталю направлено із рахунків спеціального фонду медичного закладу. Також частково допомогли спонсори і благодійники. Усі роботи обійшлися чернігівським військовим медикам в 126 тис. грн.