Чернігівщина: кількість дітей, які отруїлися у пришкільному таборі, зросла до 17

На Чернігівщині кількість постраждалих від отруєння у пришкільному таборі збільшилась до 17 осіб.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, станом на 17 червня до Носівської центральної райлікарні з ознаками харчового отруєння звернулись ще двоє кухарів, які також вживали страви в їдальні пришкільного оздоровчого табору "Веселка" загальноосвітньої школи №2 у м. Носівка.

Всього до інфекційного відділення лікарні госпіталізовано 16 осіб, з них 12 дітей, ще 1 дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Стан потерпілих – середнього ступеню тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 10 учнів, які відпочивали у пришкільному таборі, були доставлені до лікарні з ознаками харчового отруєння.

Носівський районний відділ міліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).