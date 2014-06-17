На Донеччині епідеміологічна ситуація ускладнюється, не працюють 10 лікарень

У Донецьку, Краматорську, Слов’янську та ряді населених пунктів Слов’янського району не працюють 10 лікувальних установ, погіршилася епідеміологічна ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Чеповий на брифінгу.

«У результаті дій терористів порушується життєвий лад в містах і селах. В містах Донецьку, Краматорську, Слов’янську та ряді населених пунктів Слов’янського району не працюють 10 лікувальних установ», - заявив він.

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«Робота швидкої допомоги в містах Слов’янськ та Краматорськ є значно ускладненою у зв’язку з обстрілами та відсутністю пального», - додав Чеповий.

«В результаті терористичних дій окупантів у місті Слов’янську ускладнилася епідеміологічна обстановка, не функціонує лабораторія місцевої санепідемстанції, яка була пошкоджена під час обстрілу 15 червня. Таким чином контроль якості води у місті не здійснюється», - зауважив речник РНБО.

Також, за його словами, ускладнюють епідеміологічну ситуацію стихійні поховання бойовиків на околицях міст і селищ.