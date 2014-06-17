У Донецьку працюють усі лікувальні та дошкільні заклади

У Донецьку, незважаючи на напружену ситуацію, працюють усі лікувальні та дошкільні заклади, і місто продовжує жити своїм звичайним життям.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що щодня муніципальний транспорт виходить у повному складі - сьогодні, 17 червня, на дороги міста вийшло 114 трамваїв, 164 тролейбуса, 114 автобусів у режимі «звичайний» та 905 маршрутних таксі. З основних автостанцій міста з 6 червня відкриті сезонні маршрути до місць масового відпочинку на Азовське узбережжя (при поїздці необхідно мати при собі паспорт та для дітей - свідоцтво про народження).

Усі лікувальні установи міста працюють і здійснюють прийом пацієнтів. Представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» знаходяться на території Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня лікарня ім. Калініна) в Лікувально-оздоровчому центрі.

Дитячі дошкільні заклади в Донецьку працюють стабільно, рівень відвідуваності 57% і становить 13 тис. дітей. У навчальних закладах працюють пришкільні табори.

Порядок на вулицях міста, крім правоохоронців, забезпечують воїни-інтернаціоналісти, громадські активісти. Щодня місто патрулюють близько 200-220 осіб. Патрульні наряди ДАІ несуть службу в посиленому режимі.

Транспортні обмеження зберігаються: по вул. Стратонавтів від Красноармійського шосе до пр. Колгоспного; на Київському шляхопроводі встановлено блок-пост; по вул. Артемівській з боку Ясинуватої у напрямку вул. Гірської; на в'їзді на Київський шляхопровід у напрямку центру міста та по вул. Злітної від пр. Манежного до аеропорту.