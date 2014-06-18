У Сумській області переселенці з Криму та Донбасу почали отримувати соціальну допомогу

У Сумській області переселенці з Криму, а також Луганської та Донецької областей почали отримувати соціальну допомогу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні соціального захисту населення Сумської міської ради.

«По допомогу до нас звернулось 11 сімей, які приїхали на тимчасове перебування до Сум із Автономної Республіки Крим, та 21 родина біженців із Луганської та Донецької областей. Наразі шість родин та четверо пільговиків вже отримують державні соціальні допомоги за місцем фактичного проживання. Щодо одного переселенця з півострова оформлені всі необхідні документи. Виплата буде проведена при надходженні фінансування на початку липня», – зазначається у повідомленні.

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За інформацією управління, стосовно 19 сімей, що прибули до Сум із Луганської та Донецької областей, направлені запити щодо отримання інформації про припинення виплати допомог та надання пільг за попереднім місцем проживання. Одному заявнику допомогли з працевлаштуванням. Трьох громадян взяли на медичний облік та надали відповідну медичну допомогу.

«П’ятьох юних кримчан влаштували до середніх навчальних закладів Сум. На черзі ще 22 школярів і 10 дошкільнят зі східних областей. Питання місця їхнього навчання буде вирішено, щойно батьки визначаться з місцем постійного проживання», – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наразі 20 школярів з Донбасу, які не змогли закінчити навчальний рік удома, надолужують шкільну програму у школі №3 м. Суми.