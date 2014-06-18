Миколаївщина планує прийняти зі сходу 1450 дітей і дорослих

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації.

За словами супроводжуючого Юлії Піддубної, не всі батьки погодилися відправити своїх дітей одних на відпочинок, але ті хто виїхав не жаліють.

"Доїхали ми добре. На всіх блокпостах дітей не перевіряли і пропускали. Вдячна організаторам за таку можливість відпочити. Всі із самого початку дуже чуйно ставляться до нас", - цитують Піддубну в ОДА.

"Це перша група дітей, яка приїхала в Миколаївську область на оздоровлення. Відпочинок для дітей профінансував Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Діти відправляються в курортну зону Рибаковки (оздоровчий комплекс «Космос»), де відпочиватимуть до кінця літа. Оскільки діти в терміновому порядку збиралися і виїжджали, не всі вони пройшли медичне обстеження. Тому бригада медиків із обласної дитячої лікарні вже виїхала в оздоровчий комплекс, де проведе комплексне обстеження дітей", - розповіла заступник голови ОДА Оксана Янішевська.

За словами віце-губернатора, протягом останнього тижня надійшло багато пропозицій з організації відпочинку для дітей із гарячих точок країни.

"Тільки Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці готовий привезти до Миколаївської області 800 дітей. Крім того, голова облдержадміністрації написав листи до керівництва Луганської й Донецької областей з пропозиціями щодо організації відпочинку на курортах нашого регіону. Микола Павлович запропонував кожній області по 250 путівок для відпочинку. Також благодійний фонд «Світоч» планує привезти на оздоровлення 150 дітей і дорослих із обмеженими фізичними можливостями", - повідомили в ОДА.

При цьому миколаївська влада зіткнулися з тим, що не всі заклади відпочинку готові прийняти людей із обмеженими фізичними можливостями.

"У деяких закладах встановлено лише пандуси, в деяких їдальня на другому поверсі. Мене вразило те, що заклади готові продавати путівки, але гідно прийняти таку категорію людей не можуть. Тому зараз фахівці з департаменту соціального захисту населення виїхали в курортні зони, де проведуть обстеження й визначать, які бази відпочинку зможуть прийняти в себе людей із обмеженими фізичними можливостями", - зазначила Янішевська.