У Краматорську призупинено централізовану подачу води

Краматорську призупинено централізовану подачу води.

Як повідомляє «Краматорск.info», з 18 червня фільтрувальна станція не зможе централізовано подавати воду в місто через її відсутність.

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Силами підприємств міста буде організовано підвезення води автотранспортом і організовано точки роздачі її біля шкіл.