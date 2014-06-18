Причиною масового отруєння у пришкільному таборі на Чернігівщині став сальмонельоз

Причиною масового отруєння дітей і дорослих у пришкільному таборі на Чернігівщині став сальмонельоз.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Держсанепідемслужби в області.

Згідно з повідомленням, станом на 18 червня, внаслідок вживання страв у пришкільному таборі постраждали 20 осіб, у тому числі 16 дітей та 4 дорослих (2 вчителів і 2 працівників харчоблоку). На сьогодні 12 дітей і всі дорослі госпіталізовані до інфекційного відділення Носівської центральної районної лікарні, ще четверо дітей перебувають на амбулаторному лікуванні. Постраждалим призначено відповідне лікування, перебіг захворювання – легкої та середньої тяжкості.

Читайте такожЧернігівщина: кількість дітей, які отруїлися у пришкільному таборі, зросла до 17

За попередніми даними, джерелом інфекції став кухар, фактор передачі – готові страви (млинці з кисломолочним сиром, що були приготовані з порушенням технології без повторної термічної обробки та входили в меню табору 10 червня). Виникнення спалаху сальмонельозу спричинило порушення санітарно-гігієнічних вимог, технологічних правил при приготуванні страв та дезінфекційного режиму на харчоблоці.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління Держсанепідемслужби в області. Епідрозслідування, протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 10 учнів, які відпочивали у пришкільному таборі, були доставлені до Носівської районної лікарні з отруєнням. Носівський районний відділ УМВС України в області відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).