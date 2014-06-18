У Миколаєві 40 військовослужбовців здали кров для поранених товаришів

У Миколаєві 40 військовослужбовців однієї з військових частин здали кров для своїх поранених товаришів.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (Одеса) Ярослав Чепурний.

Сорок військовослужбовців, які несуть службу у визначених районах, здали кров для своїх поранених товаришів на Миколаївській обласній станції переливання крові.

Чепурний зазначив, що місце дислокації частини не вказується з міркувань безпеки.

Як зазначив прес-офіцер, сьогодні вранці військові, проїхавши десятки кілометрів, прибули до обласного центру, щоб здати кров для бійців, які отримали поранення під час виконання завдань антитерористичної операції і зараз проходять лікування.

Як пояснив начальник медичної частини, ініціатором такого кроку став командир їх полку. «Наш керівник запропонував усім бажаючим здати кров своїм пораненим колегам. Відгукнулася значна кількість військовослужбовців», - зазначив офіцер.

На думку організаторів заходу, здача крові є не лише медичною необхідністю, а й демонструє моральну підтримку українських вояків, які борються за суверенітет і незалежність нашої країни.