До Одеси на відпочинок прибули більш як 200 інвалідів зі сходу України

До Одеси в середу, 18 червня, на відпочинок прибули більш як 200 інвалідів зі сходу України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, координаційний штаб області організував прибуття на відпочинок людей з обмеженими можливостями з Донецької і Луганської областей.

«Вранці до Одеси прибули 2 потяги з Києва і Луганська, які привезли групи людей, відповідно в кількості 170 осіб, із Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Красноармійська, Горлівки, Костянтинівки, а також 44 людини з міст Луганської області, які виявили бажання тимчасово переїхати. Це родини, в яких хтось із членів має обмежені можливості. Серед приїжджих 32 людини на інвалідних візках, а також 31 дитина, з яких шестеро немовлят», - повідомили у відділі.

Наприклад, серед прибулих – інвалід-колясочник з Добропілля, який приїхав до Одеси зі своїми чотирма дітьми. «У нас уже чути відгомін війни, і ми раді, що сім'єю приїхали до Одеси, вперше», - сказав він. Чоловік також подякував рятувальникам, які допомогли з організацією прибуття.

Голова асоціації інвалідів Краматорська Світлана Фоміна пояснила, що транспортувати людей, у яких порушений опорно-руховий апарат, дуже складно. «Дякуємо Держслужбі з надзвичайних ситуацій за таку злагодженість і організованість. Дай Боже вам здоров'я за допомогу найбільш незахищеній категорії громадян. Дякуємо, дорога Одесо», - сказала Фоміна.

На залізничному вокзалі групи зустрічали керівники ГУ ДСНС в Одеській області, управлінь у справах соціального захисту населення і в справах сім'ї і молоді облдержадміністрації. Рятувальники допомагали кожній сім'ї перебратися з вагонів до перону, дістатися до наметів рятувальників, де було забезпечено їх харчування.

У відділі також розповіли, що за взаємодії з облдержадміністрацією забезпечено спеціальні автобуси для транспортування прибулих до санаторіїв Одеської області – в курортні містечка Білгород-Дністровського і Татарбунарського районів.

Разом з тим в управлінні відзначають дефіцит оздоровчих комплексів, оснащених для перебування людей з обмеженими фізичними можливостями. У зв'язку з цим рятувальники напередодні приїзду інвалідів своїми силами зробили все можливе, аби таким людям було зручно пересуватися і відпочивати.

«Ми підготували 2 санаторії, які на даний момент відповідають вимогам, для пересування людей на візках. Тому рятувальники там зробили необхідні пандуси, відповідні отвори і майданчики, аби людям було зручно рухатися. Ми прагнули зробити так, щоб якомога комфортніше, їм там було перебувати», - процитували у відділі, заступника начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Губая.