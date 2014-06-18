Запорізька область отримала 18 нових «швидких»

Підстанціям Запорізької області передано 18 нових машин швидкої медичної допомоги.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, в межах реалізації національного проекту «Вчасна допомога» та на виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу» Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 2014 році отримав 66 нових автомобілів швидкої медичної допомоги на базі Peugeot Boxer типу А2 - 8 , типу В - 50 і типу С - 8. З 66 автомобілів 26 вже працюють на підстанціях Запорізької області.

Сьогодні підстанціям області було передано ключі від 8 авто - типу «С» та 10 - типу «В».

Згідно з повідомленням, автомобілі Peugeot Boxer є сучасними високотехнологічними автомобілями, що поєднують в собі безпеку, комфорт, надійність, паливну економічність, екологічність.

У прес-службі зазначають, що нові автомобілі швидкої медичної допомоги повністю укомплектовані медичним обладнанням для діагностики невідкладних станів та надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі хворим та постраждалим, а також моніторування життєвих функцій на шляху транспортування пацієнтів в лікувально-діагностичні заклади Запорізької області.