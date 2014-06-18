Медичні підрозділи військових частин не забезпечені засобами імунопрофілактики

Медичні підрозділи військових частин Міністерства оборони України не забезпечені засобами специфічної імунопрофілактики та лікування небезпечних інфекційних хвороб, зокрема дифтерії, правця, сказу, ботулізму, гангрени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андронатій на засіданні Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я.

За його словами, повністю відсутні сироватки, які містять антитоксин, для нейтралізації отрути павука каракурта і гадюки звичайної.

«Необхідні наступні імунологічні препарати: імуноглобулін антирабічний із сироватки крові людини (флакон 1 мл, кількістю 5 тис. флаконів), сироватка проти отрути гадюки звичайної, сироватка протигангренозна», - сказав Андронатій.

Він звернувся до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я з проханням вирішити ці питання. «Потрібне невідкладне розпорядження щодо ввезення в Україну цих необхідних препаратів», - сказав Андронатій.

Він зазначив, що є нагальною проблемою санітарний транспорт Міністерства оборони. «Весь санітарний транспорт, який сьогодні на ходу, він вислужив усі терміни використання – 25-30 років. Із заходу країни транспорт перекинуто на схід», - сказав Андронатій та наголосив, що військовим медикам потрібен «повноприводний транспорт, який може їздити по полях».