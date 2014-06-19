У Донецьку терористи викрали медпрепаратів на 5 млн грн

У Донецьку терористи зупинили автомобіль приватної фірми і викрали медпрепаратів на 5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, керівництво приватної фірми, що займається постачанням медикаментів, заявило про те, що невідомі озброєні люди в Калінінському районі зупинили їхній автомобіль з лікарськими препаратами і виробами медичного призначення, і викрали їх. Сума збитків становить більш як 5 млн. гривень.

Також у міліції повідомили, що в цьому ж Калінінському районі до райвідділу міліції звернулися співробітники приватного підприємства із заявою про те, що з 5 офісів невідомі в масках викрали все майно.

За обома фактами відкриті кримінальні виробництва за ч.2 ст.186 УК України (грабіж, скоєний за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.