Житомирщина: до реанімації потрапив підліток, якого вкусила змія
14:51, 19 червня 2014Новини регіонів
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Фото: УНІАН
У Житомирській області до реанімації потрапив підліток, якого вкусила змія.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
Згідно повідомлення, подія трапилася вчора в Олевському районі у селі Сердюки.
12-річний підліток грався біля будинку і його вкусила змія. Батьки доставили дитину до Олевської районної лікарні, де дитину поклали до реанімації.
Наразі стан здоров'я дитини середньої важкості.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня в Олевському районі Житомирської області жінка постраждала від укусу змії
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