Житомирщина: до реанімації потрапив підліток, якого вкусила змія

У Житомирській області до реанімації потрапив підліток, якого вкусила змія.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Згідно повідомлення, подія трапилася вчора в Олевському районі у селі Сердюки.

12-річний підліток грався біля будинку і його вкусила змія. Батьки доставили дитину до Олевської районної лікарні, де дитину поклали до реанімації.

Наразі стан здоров'я дитини середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня в Олевському районі Житомирської області жінка постраждала від укусу змії