В Одеській області 28 активістів самооборони здали кров для поранених військовослужбовців

В Одеській області 28 активістів самооборони здали кров для поранених українських військовослужбовців, які перебувають в даний момент в госпіталях Одеси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Самоооборони Одеси, кров здали 28 активістів самооборони міста Білгород-Дністровський.

«15 літрів крові зараз знаходиться в Білгород-Дністровській лікарні. Для її вивезення необхідне спеціальне устаткування, яке є у спеціалізованих установ, розташованих в обласному центрі. Самооборона Білгород-Дністровського сподівається, що здана кров вчасно надійде до госпіталів для солдатів, які її потребують», - повідомили у прес-службі.