У Києві заборонено купатися на трьох пляжах

У Києві працюють 11 пляжів та зон відпочинку на Дніпрі, однак на трьох із них купатися заборонено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олександр Кравчук сьогодні на прес-конференції.

За його словами, досліджено 24 проби річкової води, відхилень від стандарту не виявлено.

«Санітарні паспорти мають 10 пляжів – «Дитячий», «Золотий», «Венеція», «Передмістна слобідка», «Центральний», «Молодіжний» у Дніпровському районі, «Райдуга», «Чорторий», «Вербний» на озері Вербне і «Пуща Водиця» (5-7 лінія ставок на р. Горенка) в Оболонському районі. Офіційного дозволу на відкриття не має пляж «Тельбін» у Дніпровському районі», - сказав Кравчук.

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Водночас епідеміолог підкреслив, що вже заборонено купатися на столичних пляжах «Вербний» на озері Вербне і «Пуща-Водиця» в Оболонському районі.

«У перший тиждень червня проби річкової води не відповідали нормативам на мікробне забруднення. Взяті повторні проби води, які перебувають на дослідженні», - сказав Кравчук.