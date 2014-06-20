У Херсонській області за добу двоє людей постраждали від укусів отруйних змій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Херсонській області, вчора, 19 червня, у селі Мала Кардашинка (Голопристанський район) 41-річного чоловіка під час роботи на присадибній ділянці укусила змія.

Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої райлікарні. Зараз його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Другий випадок стався у селі Нова Михайлівка, де постраждав 14-річний підліток. Хлопця доставили до приймального відділення Новотроїцької районної лікарні, фахівці якої діагностували у нього алергічну реакцію на укус гадюки.

Як з'ясувалося, змія укусила підлітка за палець правої стопи у дворі приватного будинку. Після надання медичної допомоги підлітка у задовільному стані відпустили додому.