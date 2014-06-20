Полтавщина готова прийняти на відпочинок 380 дітей зі сходу України

Дитячі табори Полтавської області готові надати 380 путівок дітям з Луганської та Донецької областей.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Олег Пругло.

«Ми отримали листа від голови ОДА Луганської області, в якому міститься прохання прийняти їх дітей на відпочинок. Зваживши на можливості наших оздоровчих установ і те, що дітям, ймовірно, доведеться залишитися на Полтавщині навіть після 1 вересня, ми вийшли на цифру 380», - пояснив Пругло.

Керівник додав, що якщо проведення антитерористичної операції затягнеться або діти з якихось інших причин не зможуть повернутися додому до початку навчального року, влада готова поселити їх в інтернатах для обдарованих дітей. Такі інтернати, зокрема, є в самій Полтаві, а також у селах Ковалівка і Шишаки.

На те, щоб прийняти дітей зі сходу України на відпочинок, доведеться знайти в обласному бюджеті трохи більше 1 млн грн.

Сьогодні в області офіційно зареєстровано вже 690 переселенців зі східних регіонів, а з Криму їх кількість залишається незмінною - 359.

Пругло зазначив, що багато хто з переселенців хочуть жити в Полтаві. Другим за популярністю є місто-курорт Миргород, там сьогодні зареєструвався вже 91 людину.