У Донецьку озброєні люди викрали автомобіль «швидкої допомоги»

У Донецьку озброєні люди викрали 4 авто, зокрема автомобіль «швидкої допомоги».

Про це УНІАН повідомили к прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до Ворошиловського райвідділу міліції звернулася старший лікар зміни станції «швидкої допомоги» із заявою про те, що двоє невідомих чоловіків незаконно заволоділи автомобілем «швидкої допомоги» - «Пежо». Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, здійснене групою осіб). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

А до Куйбишевського райвідділу міліції надійшло повідомлення від співробітників приватного підприємства про те, що невідомі озброєні люди (кількість встановлюється) вивезли з території підприємства три автомобілі: «Тойота», «Шкода» і «Акура».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із загрозою застосування насильства, небезпечного для життя або здоров'я потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін до 12 років.