У Миколаєві у військовому госпіталі проходять лікування 4 поранених військовослужбовців

У Миколаєві у військовому госпіталі (ВЧ-2428) на лікуванні перебувають 4 поранених на сході України військовослужбовців.

Про це УНІАН повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

"У хірургічному відділенні госпіталю лікуються 4 військовослужбовців, які були поранені і вивезені з епіцентру АТО. Трьох з них перевели з Дніпропетровського госпіталю, а одного привезли вчора ввечері і прооперували вже в Миколаєві", - повідомили в ОДА.

Сьогодні поранених бійців провідали голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук і голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремень.

"Я сам з Миколаєва, закінчив інститут і пішов за контрактом служити в армію. Отримав кульові поранення, ось тепер лікуюся. Я старший снайпер 79-ї окремої повітряно-десантної бригади і з упевненістю можу сказати, що у нас з ними 1:1", - розповідає 23-річний Максим, який перебуває на лікуванні в госпіталі.

Його товариші по палаті, Дмитро та Ігор були мобілізовані. Вони розповіли, що дістали вогнепальні осколкові поранення в ноги. Дмитро з багатодітної сім'ї, розповідає, що після одужання хоче повернутися в армію і продовжить захищати Україну.

"Всі хлопці в гарному настрої, посміхаючись розповідали про те, що, поправивши здоров'я, готові повернутися до служби і продовжити захищати цілісність і незалежність України", - повідомили в ОДА.

Романчук і Кремень побажали пораненим бійцям якнайшвидшого одужання і подякували за службу.

Керівники області привезли хворим гостинці та матеріальну допомогу.

Заступник начальника госпіталю з медичної частини - начальник медичної частини, підполковник медичної служби Володимир Візняк розповів, що пацієнти забезпечені всім необхідним.

"У нас проблеми, які у всіх в Україні, але ми не скаржимося, намагаємося вирішувати. Плануємо збільшити кількість місць, для того щоб ми могли приймати більше хворих. Запевняю вас, що госпіталь забезпечений всіма необхідними ліками, у нас гарний комплексне харчування. Поставимо наших хлопців на ноги!" - Розповів Візняк.

За словами підполковника медичної служби, стан хлопців задовільний, але на реабілітацію після таких поранень необхідний час.

Як повідомляв УНІАН, в ході військових дій в зоні АТО були поранені кілька десятків військовослужбовців з Миколаївської області. Двоє військовослужбовців, які загинули під час бойових дій на сході країни, були поховані в Миколаєві і у Вознесенську Миколаївської області.