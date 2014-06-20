Сумська область на 100% забезпечена донорською кров’ю

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час експертного обговорення питань донорства в регіоні повідомив керівник ТОВ «Сумський обласний донорський центр» Віктор Любчак.

«У Сумській області сьогодні не списується жоден мілілітр крові, в той час як в Україні щороку списується до 40% від загальної кількості крові, що заготовляється. Позитивні результати, які має Сумщина, пов’язані передусім з оновленням обладнання, адже завдяки сучасним технологіям є можливість заготовляти лише ті компоненти крові, які особливо потрібні для хворих. Таким чином у разі необхідності з’являється більша можливість врятувати життя людини», – зазначив Любчак.

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За словами голови обласного осередку Товариства Червоного Хреста України Ігоря Шаповала, сумчани активно здають кров на ті чи інші потреби.

«Днями в нас пройшла акція «Ми з тобою однієї крові», під час якої на потреби шпиталів, де лікуються учасники АТО, протягом кількох годин було зібрано 11 літрів крові, яку здавала місцева молодь», – наголосив Шаповал.

За його інформацією, із майже 80 заслужених донорів України 23 проживають саме в Сумській області.

При цьому Любчак зазначив, що Суми – єдине місто України, яке на знак піклування про донорів зуміло надати їм підтримку в якості знижки на сплату комунальних послуг.

«Наразі Суми – єдине місто в Україні, де донори мають 25% знижку на комунальні послуги. Для міста це не велика сума. Проте головне в цьому те, що місто оцінило місію донорів, їх бажання вплинути на життя людей», – підкреслив Любчак.

Довідка УНІАН. Статус «Заслужений донор України» надається людині, яка за життя здала свою кров більше 100 разів.