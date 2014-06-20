Сумська область на 100% забезпечена донорською кров’ю
Сумська область на сто відсотків забезпечена донорською кров’ю, завдяки чому замовлення, що надходять від лікувальних закладів на донорську кров, задовольняються повністю
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час експертного обговорення питань донорства в регіоні повідомив керівник ТОВ «Сумський обласний донорський центр» Віктор Любчак.
«У Сумській області сьогодні не списується жоден мілілітр крові, в той час як в Україні щороку списується до 40% від загальної кількості крові, що заготовляється. Позитивні результати, які має Сумщина, пов’язані передусім з оновленням обладнання, адже завдяки сучасним технологіям є можливість заготовляти лише ті компоненти крові, які особливо потрібні для хворих. Таким чином у разі необхідності з’являється більша можливість врятувати життя людини», – зазначив Любчак.
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За словами голови обласного осередку Товариства Червоного Хреста України Ігоря Шаповала, сумчани активно здають кров на ті чи інші потреби.
«Днями в нас пройшла акція «Ми з тобою однієї крові», під час якої на потреби шпиталів, де лікуються учасники АТО, протягом кількох годин було зібрано 11 літрів крові, яку здавала місцева молодь», – наголосив Шаповал.
За його інформацією, із майже 80 заслужених донорів України 23 проживають саме в Сумській області.
При цьому Любчак зазначив, що Суми – єдине місто України, яке на знак піклування про донорів зуміло надати їм підтримку в якості знижки на сплату комунальних послуг.
«Наразі Суми – єдине місто в Україні, де донори мають 25% знижку на комунальні послуги. Для міста це не велика сума. Проте головне в цьому те, що місто оцінило місію донорів, їх бажання вплинути на життя людей», – підкреслив Любчак.
Довідка УНІАН. Статус «Заслужений донор України» надається людині, яка за життя здала свою кров більше 100 разів.