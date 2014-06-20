На Тернопільщині в райлікарні вимагали 250 євро за проведення аборту неповнолітній

На Тернопільщині затримали завідувача відділом райлікарні при отриманні хабара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній прокуратурі, встановлено, що місцевий житель звернувся до посадовця лікарні з проханням посприяти зробити аборт його 15-річній знайомій. Медик погодився, але за таку послугу та укриття факту вагітності вимагав 250 євро.

Сьогодні при отриманні коштів заввідділом затримали правоохоронці.

За даним фактом прокуратура Підволочиського району розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.