У Новій Каховці з харчовим отруєнням до лікарні госпіталізовано 14 будівельників
09:41, 23 червня 2014Новини регіонів
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Фото: УНИАН
У м. Нова Каховка Херсонської області 20 червня до інфекційного відділення міської лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» госпіталізовано 14 осіб (робітники будівельної бригади).
Як повідомляє прес-служба Держслужби надзвичайних ситуацій, відомо, що люди організовано харчувалися на будівельному майданчику.
Наразі в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. Ситуація перебуває під контролем Управління ДСНС України у Херсонській області.
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