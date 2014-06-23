У Новій Каховці з харчовим отруєнням до лікарні госпіталізовано 14 будівельників

У м. Нова Каховка Херсонської області 20 червня до інфекційного відділення міської лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» госпіталізовано 14 осіб (робітники будівельної бригади).

Як повідомляє прес-служба Держслужби надзвичайних ситуацій, відомо, що люди організовано харчувалися на будівельному майданчику.

Наразі в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. Ситуація перебуває під контролем Управління ДСНС України у Херсонській області.