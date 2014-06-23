На Житомирщині 7-річний хлопчик потрапив до реанімації після укусу гадюки

Вчора на Житомирщині гадюка вкусила хлопчика, зараз дитина у реанімації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

22 червня на пункт зв’язку 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Олевськ надійшло повідомлення про те, що у селі Нові Білокоровичі гадюка вкусила 7-річного хлопчика.

Як з’ясувалося, хлопчик живе неподалік біля школи. Того дня він гуляв у дворі навчального закладу. Саме там на нього і напав плазун. Змія вкусила хлопчика за гомілку. На щастя, дитина одразу пішла додому та повідомила про пригоду батьків. Дорослі, в свою чергу, викликали лікарів та доправили дитину до лікарні.

Наразі хлопчик перебуває у реанімаційному відділенні Олевської районної лікарні. Його стан стабільний.

Найчастіше змії виповзають на сонце, щоб погрітися. Часто це відбувається поблизу місць життєдіяльності людини.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині цього літа почастішали випадки, коли змії кусають людей через людську необережність.