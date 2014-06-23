На Чернігівщину вже переселилися 200 родин з Криму і 100 сімей зі сходу

На Чернігівщину, станом на 20 червня, переселилися 200 родин з Криму та 100 сімей із Луганської та Донецької областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у Чернігівській облдержадміністрації повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Олег Русін.

За його словами, кількість переселенців у регіоні може бути більшою, оскільки найчастіше люди приїздять до своїх родичів та знайомих, і не завжди звертаються до органів соціального захисту.

Русін зазначив, що допомогу від органів соцзахисту вже отримали 480 осіб, зокрема розселено 22 людей, працевлаштовано – 14. До загальноосвітніх закладів влаштовано 24 дітини, до дитячих садків – 9, направлено у дитячі оздоровчі заклади – 7 дітей.

Русін також уточнив, що житло для переселенців пропонується переважно у сільській місцевості, органи влади навіть почали створювати спеціальний реєстр.

"Є кілька конкретних прикладів, коли люди заїхали і проживають у сільській місцевості", - сказав Русін. Він уточнив, що нещодавно киянин запропонував родині зі сходу України проживати у своєму будинку у селі Количівка Чернігівського району – надав ключі і дозволив користуватися усім необхідним.