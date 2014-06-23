У Києві відкрили 18-й дитячий будинок сімейного типу

Сьогодні, 23 червня, у Дарницькому районі Києва за адресою: вул. Гоголя, 17-В, урочисто відкрили дитячий будинок сімейного типу родини Перегуд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що у поточному році це вже третій новостворений ДБСТ.

Батьки-вихователі – Людмила і Микола Перегуди взяли під опіку шістьох хлопчиків. Найменшій дитині – всього рік, а найстаршому – 15.

Будинок наданий Благодійною організацією «Фонд «Асперн». Помешкання має загальну площу 167,10 кв. м., житлову - 54,9 кв. м., складається з 6-ти кімнат. Усі кімнати облаштовано необхідними меблями.

За даними КМДА, загалом у Києві мешкає 2390 дітей-сиріт, 89% з яких проживають у сім’ях. Це один з найкращих показників в Україні. Сьогодні в столиці функціонує вже 42 прийомні сім’ї, де виховується 54 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 18 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 126 дітей. Ще 1957 дітей перебувають під опікою, переважно в сім’ях родичів.

Найближчим часом столиця поповниться ще 2 новими дитячими будинками сімейного типу, повідомляє прес-служба. Відкриття 5 нових ДБСТ у такі короткі терміни стало можливим завдяки спільним зусилля міської влади, благодійних організацій та громади. Так, для 2 ДБСТ приміщення були виділені міською адміністрацією, ще для 2 ДБСТ житло придбали благодійні організації та 1 ДБСТ родина створила на власній житловій площі.