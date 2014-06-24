У Макіївці головний лікар закликала колег записуватися в медслужбу до терористів

У Макіївці головний лікар закликала своїх колег записуватися добровольцями в медичну службу до терористів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН лікарі однієї з макіївських лікарень 23 червня головний лікар їхнього державного медичного закладу провела збори з колективом, на якому зачитала заклик так званого «міністра охорони здоров'я Донецької народної республіки» щодо добровільного вступу на медичну службу «ополченців».

Головлікар сказала, що вітатиме, якщо хтось із медичних працівників побажає поїхати «на передову» для надання медичної допомоги збройним прихильникам «ДНР».

За словами співрозмовників агентства, їхній головний лікар «здатна пристосовуватися до будь-якої влади, аби не втратити свою посаду, а співробітники лікарні перебувають у повній залежності від керівниці, тому ніхто з них не став висловлювати свою думку з даного питання».