У Білій Церкві судитимуть головного лікаря психонаркологічного об’єднання
11:06, 24 червня 2014Новини регіонів
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Прокуратура Київської області направила до Білоцерківського міськрайонного суду обвинувальний акт щодо головного лікаря Білоцерківського психонаркологічного медичного об’єднання, який вимагав та отримав 1,3 тис. доларів США неправомірної вигоди
Фото: www.torange.ru
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, у 2 тис. доларів лікар оцінив видачу довідки з відомостями про те, що хворий пройшов курс лікування та не перебуває на обліку у психіатра і нарколога.
Затримали лікаря у травні під час одержання ним частини хабара – 1,3 тис. доларів.
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Дії керівника медичного закладу кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди).
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