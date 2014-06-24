У Білій Церкві судитимуть головного лікаря психонаркологічного об’єднання

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, у 2 тис. доларів лікар оцінив видачу довідки з відомостями про те, що хворий пройшов курс лікування та не перебуває на обліку у психіатра і нарколога.

Затримали лікаря у травні під час одержання ним частини хабара – 1,3 тис. доларів.

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Дії керівника медичного закладу кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди).