У Харкові злочинці поширювали фальсифіковані стероїди

На Харківщині Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність злочинної групи осіб, члени якої контрабандним шляхом постачали в Україну отруйні та сильнодіючі речовини для виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції стероїдної групи.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його відомостями, до складу злочинної групи входило четверо мешканців Харкова, віком від 30 до 37 років, один з організаторів – хімік за фахом. Зловмисники обладнали дві підпільні лабораторії, які спеціалізувалися на виготовленні ін’єкційних препаратів та пігулок. Сировину для препаратів вони замовляли у Китаї.

У подальшому контрафактну продукцію зловмисники маскували під бренди відомих іноземних виробників анаболічних стероїдів, частину підробок підпільно реалізовували на території України, а решту – контрабандним шляхом відправляли до Росії.

Абдула зазначив, що 17 червня співробітники СБУ провели 20 обшуків за місцями виробництва, фасування та зберігання фальсифікованої анаболічної продукції. Правоохоронці вилучили з незаконного обігу майже 15 кг сировини (тестостерон-пропіонат, метандієнон, нандролон), близько 150 тисяч фальсифікованих ампул та пігулок анаболічних препаратів, устаткування для виготовлення фальсифікованої продукції, велику кількість пакувальної тари, етикетки та голограми.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.201 (замах на контрабанду) та ч.3 ст.321 (незаконне виробництво, виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання або збут сильнодіючих лікарських засобів) ККУ.

«СБУ здійснює заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до незаконного виготовлення, збуту та контрабанди сильнодіючих і отруйних речовин», - додав Абдула.