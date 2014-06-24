Чернігівщина: з лікарні виписали всіх дітей, які отруїлися у пришкільному таборі

У Чернігівській області з лікарні виписали всіх дітей, які отруїлися у пришкільному таборі.

Про це УНІАН повідомили у головному управлінні Держсанепідемслужби в області.

Згідно з повідомленням, сьогодні з Носівської районної лікарні виписали усіх 16 дітей, які отруїлися у пришкільному таборі ЗОШ №2. Двоє дорослих (працівників харчоблоку) ще продовжать лікування. Ситуація з цього питання знаходиться на контролі головного управління Держсанепідемслужби у Чернігівській області.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 10 учнів, які відпочивали у пришкільному таборі, були доставлені до Носівської районної лікарні з ознаками отруєння. Носівський районний відділ УМВС України в області відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

До 18 червня кількість постраждалих зросла до 20 осіб, у тому числі 16 дітей. Причиною масового отруєння став сальмонельоз, а джерелом його поширення – кухар. Виникнення спалаху інфекції спричинило порушення санітарно-гігієнічних вимог, технологічних правил при приготуванні страв та дезінфекційного режиму на харчоблоці.