Терористи не дозволили вивезти хворих дітей з Краматорська - ЗМІ

Дітей з дитячого будинку Краматорська «Антошка» терористи не дали вивезти в Харківську область.

Про це сьогодні по Skype розповів головний лікар установи Анатолій Романов, повідомляє видання "Новости Донбасса".

За його словами, зараз в дитячому будинку перебуває 35 дітей.

«Ми потрапили в дуже складну інформаційну яму, - сказав Романов. - Російські телеканали знімають кожен наш крок, кожну нашу дію... Потім по телебаченню вихоплюються різні епізоди й інтерпретуються зі свого боку».

Головний лікар повідомив, що питання про евакуацію дітей «постало дуже серйозно», і з Донецькою обласною державною адміністрацією було узгоджено їх вивезення до Харківської області.

Проте цьому перешкодили озброєні «ополченці». Вони викликали лікаря «на розмову до коменданта» і заявили, що вони знаходяться у стані війни з Україною, тому не пустять дітей на територію «противника». Романову погрозили, що якщо він спробує вивезти дітей, то з ним вчинять «за законом військового часу».

Бойовики збиралися вивезти дітей до Ростовської області Російської Федерації, проте персонал дитячого будинку перешкодив цьому.

У дитячому будинку перебувають діти з обмеженими можливостями, враховуючи блокпости і прикордонний контроль, поїздка до Росії зайняла б не менш як 10 годин, а кожну дитину необхідно перевозити «на руках».

Романов вважає, що краще дітей нікуди не перевозити, але для цього необхідно припинити вогонь з обох боків. Зараз у місті через Держказначейство не проходять проплати. Продукти харчування завозять до установи «у борг».

Джерело: novosti.dn.ua