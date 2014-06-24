До Черкаської області вже приїхало понад 650 осіб зі східних областей та Криму
16:38, 24 червня 2014Новини регіонів
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Серед прибулих є п’ять вагітних жінок, які вже найближчим часом народять
Фото: УНІАН
До Черкаської області станом на 23 червня вже приїхало 653 людини зі східних областей та Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, серед переселенців – 180 родин та 252 дитини.
Так, серед усіх переселенців з Криму до Черкащини приїхало 235 чоловіка, із зони проведення АТО - 418 осіб. Серед прибулих є п’ять вагітних жінок, які вже найближчим часом народять.
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