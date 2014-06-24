До Черкаської області вже приїхало понад 650 осіб зі східних областей та Криму

До Черкаської області станом на 23 червня вже приїхало 653 людини зі східних областей та Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, серед переселенців – 180 родин та 252 дитини.

Так, серед усіх переселенців з Криму до Черкащини приїхало 235 чоловіка, із зони проведення АТО - 418 осіб. Серед прибулих є п’ять вагітних жінок, які вже найближчим часом народять.