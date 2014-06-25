Із табору в Запорізькій області з харчовим отруєнням госпіталізовано 38 дітей

У Запорізькій області з харчовим отруєнням госпіталізовано 38 дітей, які перебували в дитячому оздоровчому закладі в місті Приморськ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Протягом 23-24 червня до Приморської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом – гастроентероколіт госпіталізовано 38 дітей (2000-2007 р.н.), які перебували у дитячому оздоровчому закладі ім. Ю.Гагаріна у м. Приморськ», - йдеться в повідомленні.

Всього у дитячому закладі перебувають 295 дітей.

Станом на 7 год. 25 червня перебіг захворювання дітей - легкого ступеню тяжкості, поінформували в ДСНС.

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В осередку захворювання фахівцями обласної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.