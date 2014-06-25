У Одесі затримано підлітків, які збирали гроші нібито на лікування хворих дітей

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, співробітники кримінальної міліції у справах дітей спільно з оперативниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю Приморського районного відділу міліції «відпрацьовували осіб», які ведуть на міських вулицях збір коштів для хворих дітей.

На перехресті вулиць Рішельєвської та Великої Арнаутської правоохоронці звернули увагу на двох дівчат, які були одягнені в спеціальну уніформу червоного кольору, тримали в руках ящики для збору грошей і просили громадян надати допомогу дітям.

«Волонтерами виявилися двоє 17-річних дівчат. Правоохоронці запросили їх до райвідділу міліції для ідентифікації та з'ясування обставин: у зв'язку з тим, що підлітки мали копії договорів, які носили формальний характер.

Було встановлено, що волонтери здійснюють збір коштів від благодійного фонду, засновником і директором якого є раніше судимий 33-річний одесит, який зареєстрував установу у 2013 році у місті Чернівці», - повідомили у відділі.

Також встановлено, що в лютому поточного року директор уклав договір з неповнолітніми, згідно з яким волонтери щодня у центрі міста здійснювали збір коштів, які віддавали чоловіку. Заробітна плата волонтерів становила 40% зібраних коштів. Загальна кількість грошей, зібраних неповнолітніми за день, становила 200-250 грн на кожного. Директор зізнався слідчому у скоєнні кримінального злочину і пояснив, що отримані кошти витрачав на власні потреби.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.