Луганщина: від пострілу з гранатомету загинуло 10-місячне немовля

09:32, 25 червня 2014
Новини регіонів
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Трагедія сталася біля дитячого майданчика в місті Антрацит

На Луганщині у місті Антрацит внаслідок пострілу загинуло 10-місячне немовля.  Про це з посиланням на джерела в керівництві АТО повідомляє "Українська правда"

За попередньою інформацією, трагедія сталася ввечері близько 20 години на вулиці Парковій.

Постріл, здійснений, ймовірно, зі ствольного гранатомету, лунав з дитячого майданчику. Внаслідок отриманого важкого вогнепального поранення загинув  10-місячний хлопчик.

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Наразі за фактом загибелі дитини проводиться слідство.  Крім того, співрозмовник видання підкреслив, що місто Антрацит не входить у зону проведення АТО. 

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