Луганщина: від пострілу з гранатомету загинуло 10-місячне немовля
09:32, 25 червня 2014Новини регіонів
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Трагедія сталася біля дитячого майданчика в місті Антрацит
На Луганщині у місті Антрацит внаслідок пострілу загинуло 10-місячне немовля. Про це з посиланням на джерела в керівництві АТО повідомляє "Українська правда".
За попередньою інформацією, трагедія сталася ввечері близько 20 години на вулиці Парковій.
Постріл, здійснений, ймовірно, зі ствольного гранатомету, лунав з дитячого майданчику. Внаслідок отриманого важкого вогнепального поранення загинув 10-місячний хлопчик.
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Наразі за фактом загибелі дитини проводиться слідство. Крім того, співрозмовник видання підкреслив, що місто Антрацит не входить у зону проведення АТО.
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