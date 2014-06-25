Луганщина: від пострілу з гранатомету загинуло 10-місячне немовля

На Луганщині у місті Антрацит внаслідок пострілу загинуло 10-місячне немовля. Про це з посиланням на джерела в керівництві АТО повідомляє "Українська правда".

За попередньою інформацією, трагедія сталася ввечері близько 20 години на вулиці Парковій.

Постріл, здійснений, ймовірно, зі ствольного гранатомету, лунав з дитячого майданчику. Внаслідок отриманого важкого вогнепального поранення загинув 10-місячний хлопчик.

Читайте такожУ Донецькій області з початку АТО загинули четверо дітей – ОГА

Наразі за фактом загибелі дитини проводиться слідство. Крім того, співрозмовник видання підкреслив, що місто Антрацит не входить у зону проведення АТО.