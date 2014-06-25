До лікарні Дніпропетровська для проведення гемодіалізу прибули майже 40 пацієнтів з Краматорську

З Краматорська Донецької області до дніпропетровської лікарні №4 прибули майже 40 пацієнтів для проведення життєво необхідної процедури - гемодіалізу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, отримувати таке лікування в Краматорську стало неможливо, оскільки в результаті військових дій було припинено постачання води та електрики.

«Гемодіаліз – це життєво необхідна процедура для людей, які страждають на хронічну ниркову недостатність. Очищувати кров за допомогою спеціальних апаратів таким пацієнтам необхідно тричі на тиждень по 4 години. Якщо пропустити таку процедуру двічі, то для хворого це може бути смертельно», – цитує прес-служба завідувача відділення лікарні №4 Дмитра Марченка.

Наразі, щоб забезпечити лікування 22 пацієнтів з Дніпропетровська і 37, які прибули з Краматорська, відділення працює у три зміни.

Згідно з інформацією, пацієнти частково привезли з собою до Дніпропетровська медикаменти та витратні матеріали. Велику підтримку надають аптечні мережі обласного центру та волонтери.

В свою чергу, жителі Краматорська задоволені ставленням до них у лікарні, сучасними медпрепаратами та харчуванням.