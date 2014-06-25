До Миколаївського військового госпіталю для продовження лікування доставлено семеро десантників
Поранені у зоні проведення Антитерористичної операції
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні військовослужбовців у госпіталі відвідали голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук, голова Миколаївської облради Тарас Кремінь, військовий комісар Миколаївського обласного військового комісаріату Олександр Іванов.
Як повідомив заступник начальника госпіталю з медичної частини Володимир Візняк, всі пацієнти перебувають у задовільному стані, тяжкохворих серед них немає, вони забезпечені всім необхідним: ліками, харчуванням. Першу медичну допомогу, зокрема, хірургічну, бійці одержали в Дніпропетровську, а в Миколаєві військові проходитимуть подальшу реабілітацію.
До Миколаєва, додому, десантників 79-ої окремої аеромобільної бригади доставили після звернення їх дружин і матерів з проханням про ротацію до командування військової частини і вищого військового командування.
Романчук зазначив, що поранених перевезли додому, щоб забезпечити їм кращі умови лікування, а також заспокоїти їх рідних, які тепер можуть відвідувати бійців у госпіталі.
Візняк підтвердив відомості про те, що до Миколаєва повинні доставити й інших поранених бійців із зони військових дій і додав, що госпіталь зможе прийняти на лікування додатково до 15 військовослужбовців.
«Всіх миколаївських ми заберемо», - сказав заступник начальника госпіталю.