До Миколаївського військового госпіталю для продовження лікування доставлено семеро десантників

До Миколаївського військового госпіталю для продовження лікування з Дніпропетровська увечері 24 червня доставлено семеро миколаївських десантників, поранених у зоні проведення Антитерористичної операції

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні військовослужбовців у госпіталі відвідали голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук, голова Миколаївської облради Тарас Кремінь, військовий комісар Миколаївського обласного військового комісаріату Олександр Іванов.

Як повідомив заступник начальника госпіталю з медичної частини Володимир Візняк, всі пацієнти перебувають у задовільному стані, тяжкохворих серед них немає, вони забезпечені всім необхідним: ліками, харчуванням. Першу медичну допомогу, зокрема, хірургічну, бійці одержали в Дніпропетровську, а в Миколаєві військові проходитимуть подальшу реабілітацію.

До Миколаєва, додому, десантників 79-ої окремої аеромобільної бригади доставили після звернення їх дружин і матерів з проханням про ротацію до командування військової частини і вищого військового командування.

Романчук зазначив, що поранених перевезли додому, щоб забезпечити їм кращі умови лікування, а також заспокоїти їх рідних, які тепер можуть відвідувати бійців у госпіталі.

Візняк підтвердив відомості про те, що до Миколаєва повинні доставити й інших поранених бійців із зони військових дій і додав, що госпіталь зможе прийняти на лікування додатково до 15 військовослужбовців.

«Всіх миколаївських ми заберемо», - сказав заступник начальника госпіталю.