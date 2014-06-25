До Миколаївської області на відпочинок прибули 46 дітей з Луганська

До Миколаївської області на відпочинок з Луганська прибули 46 дітей віком 3-16 років у супроводі 6 дорослих.

Як повідомили УНІАН у Миколаївській обласній державній адміністрації, сьогодні, 25 червня, на залізничному вокзалі гостей зустріли заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська і директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Ольга Сивопляс.

За словами однієї з супровідниць групи, відпочиватимуть вони 24 дні, хоч у разі потреби залишитися на довше, їм пообіцяли продовжити термін перебування. Вона розповіла, що складний переїзд був у Луганській області, їх автобус проїхав 8 блок-постів, спокійніше було їхати в потягу.

"Ми упевнені, що дітям на відпочинку буде добре, а головне безпечно. Діти від 6 до 16 років. У нашій групі є зовсім малюки - 3-5 років, але вони у супроводі мам. Дякуємо організаторам за таку підтримку", - сказала супровідниця групи.

За словами Янішевської, на Миколаївське узбережжя також прибула група дорослих і дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, 76 дітей і 14 супровідників з Луганської області вже відпочивають у дитячому оздоровчому таборі «Космос» в Рибаківці Миколаївської області.