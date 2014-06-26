У Полтавській області ведмідь відкусив руку 12-річній дівчинці
09:38, 26 червня 2014Новини регіонів
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Фото: vsluh.ru
Вчора в селі Ісківці (Лубенський район) ведмідь, якого місцевий житель тримав у клітці, відкусив руку 12-річній дівчинці.
Про це повідомив начальник відділу зі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.
За його словами, дитина просунула руку в клітку, щоб пригостити ведмедя печивом, проте звір відреагував по-своєму - відкусив руку по лікоть.
Дитина госпіталізована до лікарні. Стан дівчинки - важкий.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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