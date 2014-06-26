У Полтавській області ведмідь відкусив руку 12-річній дівчинці

Вчора в селі Ісківці (Лубенський район) ведмідь, якого місцевий житель тримав у клітці, відкусив руку 12-річній дівчинці.

Про це повідомив начальник відділу зі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За його словами, дитина просунула руку в клітку, щоб пригостити ведмедя печивом, проте звір відреагував по-своєму - відкусив руку по лікоть.

Дитина госпіталізована до лікарні. Стан дівчинки - важкий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.