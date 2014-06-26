В окупованому терористами Слов'янську - значні проблеми з їжею та ліками

В окупованому терористами Слов'янську Донецької області залишається 40-45% населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив співзасновник альянсу «Україна без сиріт» священик Петро Дудник. (УНІАН: кількість населення Слов'янська становила близько 124 тис. осіб).

За його словами, місто заблоковане, немає світла, водопостачання, частково відсутній газ.

«У місті залишилося багато дітей, матусь, сімей. На мою думку, в місті залишається близько 40-45% населення. Це відбувається вже тривалий період часу. Люди користуються водою з міського фонтану, свердловин. У тих районах, де зруйновано будинки, люди готують собі їжу просто на вогнищах. Є райони, де немає ні води, ні газу, ні світла», - сказав Дудник.

Читайте такожІз Донецької та Луганської областей необхідно вивезти близько 500 дітей-сиріт

Він попросив допомоги для людей, які не задіяні у військових діях.

«Людям не виплачують зарплату і пенсію, соціальні допомоги вже 2 місяці. У людей просто немає грошей. Люди почали реально голодувати. Особливо малозахищені верстви населення», - зазначив Дудник.

«Ми почали ввозити в місто продуктові набори. Дуже велика проблема з медикаментами. Майже всі аптеки закриті, якщо якась аптека і відкрита, то у людей просто немає грошей купити ліки. Вчора ми відкрили в місті безкоштовну аптеку, в яку просто завозимо медикаменти і люди можуть отримати те, що їм потрібно з того, що є», - сказав Дудник.