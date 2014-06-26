У Слов'янську через розгерметизацію бойовиками установки з радоном можливе підвищення радіаційного фону — РНБО
14:02, 26 червня 2014Новини регіонів
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Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій вживають заходів із запобігання негативних наслідків впливу радону на навколишнє середовище
Фото: УНІАН
У Слов'янську бойовики захопили санаторій “Ювілейний”, внаслідок їхніх дій сталася розгерметизація установки з радоном, що може спричинити підвищення радіаційного фону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій вживають заходів із запобігання негативних наслідків впливу радону на навколишнє середовище.
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