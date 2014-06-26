За час перемир'я до Харківського госпіталю із зони АТО поступило 10 поранених військових

За час паузи в активних діях учасників антитерористичної операції на Донбасі, що розпочалася увечері 20 червня, станом на 26 червня, до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (ВМКЦ ПнР), що у Харкові, поступило 10 поранених військовослужбовців Збройних Сил та інших силових відомств.

Про це повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України з посиланням на начальника ВМКЦ ПнР Віктора Поліщука.

«Усі вояки, які прибули до нас протягом останніх п'яти днів мають поранення різного ступеню тяжкості. Мої підлеглі, які перебувають у польових таборах, надали їм необхідну медичну допомогу та направили для подальшого лікування в стаціонарних умовах нашого центру», - сказав Поліщук.

За його даними, в цілому з моменту початку антитерористичної операції до даного військового госпіталю було доправлено понад 200 поранених.

Поліщук зауважив, що велику матеріальну допомогу лікарям надають різні благодійні організації та пересічні громадяни.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент України Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії і прикордонної служби в зоні проведення АТО на сході країни. Ведення вогню припинено з 22.00 20 червня до 10.00 27 червня.