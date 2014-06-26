У санаторії Слов’янська, де сталася розгерметизація установки з радоном, радіаційний фон у нормі

У захопленому терористами санаторії «Ювілейний» у Слов’янську на Донеччині, де сталася розгерметизація установки з радоном, не виявлено радіоактивного забруднення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник РНБО Андрій Лисенко заявив на прес-конференції.

“Мобільно-оперативна група провела заміри радіаційного фону на території оздоровчого закладу. Встановлено, що радіаційний фон на території санаторію “Ювілейний” складає 8010 мікрорентген на годину, що не перевищує норму по Донецькій області, де вона складає 25 мікрорентген на годину”, - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Лисенко поінформував, що у Слов'янську бойовики захопили санаторій “Ювілейний”, внаслідок їхніх дій сталася розгерметизація установки з радоном, що може спричинити підвищення радіаційного фону.