У Сумах Центр матері та дитини прийняв переселенку з немовлям із Луганщини

У Сумах Центр матері та дитини прийняв першу переселенку з немовлям, яка прибула з Луганської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, жінка прибула до Сум кілька днів тому, і її з немовлям помістили до Центру матері та дитини.

Наразі у закладі проживають вісім жінок: семеро матерів із дітьми та одна вагітна.

За інформацією директора закладу Наталії Осадчої, установа готова прийняти ще до п'яти жінок, як сумчанок, так і мешканок сходу України. Їм нададуть прихисток, а також створять умови для виховання дітей, забезпечать соціально-психологічним і правовим супроводом, зазначила вона.

За інформацією прес-служби, комунальну установу відвідали міський голова Олександр Лисенко та його заступник Степан Пак. Посадовці ознайомились з умовами перебування в закладі та вивчали потреби центру.

"Мер запевнив, що влада буде робити все, аби підтримувати і поліпшувати умови проживання в цьому закладі», – йдеться у повідомленні.

За словами Осадчої, нині заклад потребує капітального ремонту, що не робився від часу відкриття, а також технічного оснащення, зокрема, необхідний комп'ютер для ведення документації.

Мер Сум пообіцяв допомогти з придбанням оргтехніки та висловив намір спрямувати на потреби Центру матері та дитини залишок своїх депутатських коштів. На решту прохань вишукуватимуть гроші в міському бюджеті.