Сьогодні до Миколаєва з Луганської області прибувають на відпочинок ще 50 дітей.

Про це УНІАН повідомила заступник директора Департаменту соціального захисту Миколаївської ОДА Світлана Янковська.

За її словами, 27 червня до Миколаєва з Луганська потягом «Харків - Херсон» о 12.30 прибуває чергова група дітей. Заїзди відбувалися також 25 і 26 червня. Всі діти відразу з вокзалу переїжджають в оздоровчий комплекс «Космос» у Рибаківці, де вже відпочиває 178 осіб.

Як повідомила Янковська, для дітей у таборі створено всі необхідні умови для відпочинку.

«Вони щасливі, що приїхали на море. Ніякої пригніченості немає, хоча в таборі працюють і постійно перебувають з ними психологи та соціальні педагоги. Діти в гарному настрої, хіба що трохи втомлені після переїзду. Вони їдуть комфортабельним автобусом, все нормально. Вони знають, що це море. Їхні батьки залишаються вдома в Луганській області», - сказала Янковська.

За її словами, діти заїжджають поки що на одну табірну зміну. Питання про те, де вони перебуватимуть потім, вирішуватиметься з організатором поїздки - Київської громадською організацією «Спортивно-оздоровчий центр реабілітації інвалідів «Світоч».

Як повідомляв УНІАН, 25 червня в Миколаївську область на відпочинок з Луганська прибули 46 дітей віком 3-16 років у супроводі 6 дорослих.

За словами однієї із супроводжуючих групи, відпочивати вони будуть 24 дні, хоча, в разі необхідності довше залишитися, їм пообіцяли продовжити термін перебування.

"Ми впевнені, що дітям на відпочинку буде добре, а головне безпечно. Діти від 6 до 16 років. У нашій групі є зовсім малюки - 3-5 рочків, але вони в супроводі мам", - розповіла супроводжуюча.

За словами заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Оксани Янішевської, на Миколаївське узбережжя також прибула група дорослих і дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, 76 дітей і 14 супроводжуючих з Луганської області вже відпочивають у дитячому оздоровчому таборі «Космос» у Рибаківці Миколаївської області.

Раніше губернатор Миколаївської області Микола Романчук заявив про те, що влітку для оздоровлення та відпочинку Миколаївська область зможе прийняти до 800 дітей з Луганської та Донецької областей.