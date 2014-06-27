Чернівці готові прийняти для літнього відпочинку 180 дітей із Луганська

Чернівці готові прийняти для літнього відпочинку 180 дітей з Луганська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

За його словами, для 160 школярів із Луганська буде організовано табір відпочинку на базі Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату. Витрати на забезпечення роботи цього табору буде профінансовано за рахунок міського бюджету. Наразі спільно з Луганською міською радою готується евакуація дітей до Чернівців.

Крім того, за словами Каспрука, ще 20 юних луганчан готовий прийняти один з чернівецьких приватних підприємців.

Планується, що луганські діти перебуватимуть у Чернівцях до початку навчального року.

«Якщо до 1 вересня ситуація на сході не покращиться, будемо просити чернівчан взяти луганських школярів у свої родини. У першу чергу будемо пропонувати це зробити депутатам та нашим освітянам», – повідомив Каспрук.