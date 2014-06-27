У Чернігівській області з лікарні виписали усіх постраждалих від отруєння у пришкільному таборі.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Держсанепідемслужби в області.

Згідно з повідомленням, учора з Носівської районної лікарні виписали останніх постраждалих від отруєння у пришкільному таборі - двох дорослих – працівників харчоблоку.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 10 учнів, які відпочивали у пришкільному таборі, були доставлені до Носівської районної лікарні з ознаками отруєння. Носівський районний відділ УМВС України в області відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

До 18 червня кількість постраждалих зросла до 20 осіб, у тому числі 16 дітей. Причиною масового отруєння став сальмонельоз, а джерелом його поширення – кухар. Виникнення спалаху інфекції спричинило порушення санітарно-гігієнічних вимог, технологічних правил при приготуванні страв та дезінфекційного режиму на харчоблоці.

24 червня з Носівської районної лікарні виписали усіх 16 дітей, які отруїлися у пришкільному таборі ЗОШ №2.